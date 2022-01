La capienza del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo sarà al 100%, con regole diverse sul Green Pass per pubblico e addetti ai lavori: a dirlo è il sindaco di Sanremo, che ha annunciato le novità nel corso dell'ultimo Comitato sull'ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito in Prefettura, in vista della kermesse in programma dall'1 al 5 febbraio, con la conduzione di Amadeus.