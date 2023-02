Festival di Sanremo 2023: i Depeche Mode ospiti della finale

Il Direttore Artistico di Sanremo 2023, nel suo annuncio, si è detto un loro grande fan da sempre, mostrando molta soddisfazione per aver portato a termine il suo corteggiamento: “Non avrei mai pensato di conoscerli personalmente”. I Depeche Mode, che vantano oltre 100 milioni di copie vendute con i loro album e fanno già parte della “Rock&Roll Hall of Fame”, presenteranno probabilmente sul palco dell’Ariston le loro novità musicali, prima di girare il mondo con un tour che farà tappa tre volte in Italia. Il 17 marzo, infatti, la band pubblicherà il primo progetto discografico in studio dopo la morte del co-fondatore e tastierista Andy Fletcher dello scorso 26 maggio.