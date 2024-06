Festa della Repubblica: Claudio Baglioni canta l’Inno italiano

E’ stata affidata a Claudio Baglioni l’esecuzione dell’Inno Nazionale in occasione delle celebrazioni della 78esima Festa della Repubblica, che si sono svolte in via dei Fori Imperiali a Roma. L’artista ha interpretato il Canto degli Italiani, con l’accompagnamento della Banda Interforze della Difesa, davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come documenta il video trasmesso dal TG1 e pubblicato sui social anche da Claudio Baglioni, all’Inno di Mameli è seguito l’applauso del Capo dello Stato, dopo di che fra i due c’è stata una calorosa stretta di mano.