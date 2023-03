Festa del Papà: le dediche fatte e ricevute dai cantanti italiani

Nek e Francesco Renga stanno passato questa giornata insieme per un’ospitata in tv e sentono molto questa ricorrenza, anche perché il loro ultimo duetto “L’infinito più o meno” parla proprio di paternità. Vasco Rossi ha raccontato di quanto ha sofferto per la perdita di suo padre e ha spiegato: “Ha lavorato tutta la sua vita... si svegliava la mattina alle 4 per portare, con il camion, la frutta ai mercati di Roma. Mentre io andavo a letto alle 4. E lui non ha mai detto niente. Si fidava di me!.. cosiì come adesso mi fido dei miei figli". Jovanotti invece ha ricevuto gli auguri social dalla sua Teresa, con l’hashtag #FestaDelBabbo. Emma ha ricordato il papà Rosario, mancato poco più di un anno fa, con un video in bianco e nero che racconta un bel momento passato insieme a lui.