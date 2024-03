Festa del Papà: gli auguri della musica italiana, da Emma ad Antonello Venditti

Emma ha approfittato di questo giorno per ricordare suo papà Rosario, scomparso circa due anni fa (nel 2022) all’età di 66 anni. “Io me lo chiedo tutti i giorni come faccio a vivere senza di te. Eppure vivo. Ciao Ros”, ha ammesso in un vecchio video su Instagram. Nella clip, la cantante, accompagnata alla chitarra dal papà, intona Je so' pazzo di Pino Daniele (che oggi avrebbe compiuto 69 anni).