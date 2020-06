Dopo una pausa dal mondo della musica, Federico torna con un nuovo singolo ufficiale. Con 6 album all'attivo, in tutta la sua carriera ha collezionato oltre 1,3 miliardi di streaming globali e ottenuto 57 dischi di platino. Nel 2018 è stato protagonista della data-evento “ La Finale ”, il concerto dei record con oltre 78mila presenze che l’ha consacrato come il più giovane artista italiano ad esibirsi allo stadio di San Siro a Milano .

La traccia, cui la moglie Chiara Ferragni non ha fatto mancare il suo sostegno su Instagram , segue la pubblicazione di Problemi con tutti (Giuda) , il cui video su Youtube è stato realizzato da Marc Tudisco, giovanissimo art director tedesco specializzato nel 3D design che ha collaborato alle campagne globali di brand mondiali e con top international artist, a conferma della visione innovativa, avanguardistica e non convenzionale che ha sempre caratterizzato il percorso musicale di Fedez , fin dagli esordi.

Il nuovo singolo Bimbi per strada (Children) di Fedez per Robert Miles arriva l'11 giugno: “Preparatevi a scatenarvi” scrive Chiara Ferragni . La canzone sulle iconiche note anni 90 anticipa l'atteso ritorno musicale dell'artista.

Fedez per Robert Miles: ecco il nuovo singolo Bimbi per strada (Children)

