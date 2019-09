Fedez e Chiara Ferragni festeggiano il loro primo anno di matrimonio. La coppia, infatti, si è sposata l'1 settembre 2018 a Noto, in Sicilia, dando vita alle nozze più chiacchierate e social di sempre.

Fedez e Chiara hanno scelto l'Italia, e in particolare la Liguria, come meta per celebrare la ricorrenza. Si sono concessi un weekend tra Santa Margherita Ligure, San Fruttuoso e Portofino fatto di giri in barca e tanti baci.

Per cena, lui ha portato lei in un posto mozzafiato a picco sul mare.

Poi le ha fatto una sorpresa regalandole un anello da sogno. “Grazie per farmi sentire sempre così speciale”, ha scritto Chiara sui social.

E Leone dov'era? Mentre mamma e papà festeggiavano il loro primo anniversario, il bambino era con i nonni paterni.