Dream Hit - The Social Concert supporta Scena Unita con un concerto di Fedez, Elodie, Achille Lauro, Mahmood, Carl Brave, Cara, Ernia, M¥SS Keta e Beba. L'evento, infatti, diventa un progetto in realtà aumentata a disposizione di chi farà una donazione in favore del nuovo fondo per i lavoratori della musica e dello spettacolo.

Domenica 22 novembre 2020, con questo cast di artisti, Dream Hit - The Social Concert entrerà nelle case di tutti grazie alla diretta streaming sul canale YouTube di Intesa Sanpaolo: sul palco Fedez, Elodie, Achille Lauro, Mahmood, Carl Brave, Cara, Ernia, M¥SS Keta e Beba.

La live performance, rigorosamente accessibile a tutti, sposa un’importante iniziativa di sostegno ai lavoratori del mondo della musica e dello spettacolo. Il concerto infatti sarà totalmente gratuito, com’è giusto che sia questa grande festa della musica, ma è previsto l’accesso “Premium Experience” a contenuti ed “experience” speciali per chi vorrà fare una donazione di almeno 10€ a favore del progetto Scena Unita aperto a tutti sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo, main partner di Dream Hit e primo donatore dell’iniziativa.

For Funding è la piattaforma online di raccolta fondi di Intesa Sanpaolo, banca che fin dall’inizio dell’emergenza Covid ha promosso numerose iniziative a favore delle fasce sociali più direttamente colpite dalla pandemia.

Riservando da sempre grande attenzione al mondo dei giovani, della musica, della cultura e dello spettacolo, in occasione della partnership con Doom Entertainment per il progetto Dream hit che accende i riflettori sul “mestiere” della musica, è nata spontaneamente la decisione della Banca di sostenere il fondo gestito da CESVI in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub, per un concreto aiuto alle maestranze del comparto, impossibilitate da mesi ad operare perché colpite duramente dalle limitazioni per il contenimento della pandemia CoVid e, al contempo, sostenere progettualità che determinino una ripartenza del settore.