Fedez saluta il 2022, un anno “complesso ma di grande insegnamento”

“Oggi sono ancora qua e tanto mi basta per essere felice”, ha scritto a quasi un anno da quel periodo difficile. La sua famiglia, la moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria sono stati fondamentali per affrontare tutto. I bimbi gli hanno risollevato il morale tante volte con i loro lavoretti e i video-messaggi (in uno di questi, ad esempio, Leone gli ha detto: “Papà non farti prendere dalle ansie”).