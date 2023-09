A poche ore da queste prime indiscrezioni è arrivata la conferma (e il racconto) di Fedez. In una Storia, l’artista ha prima di tutto ringraziato per i messaggi di sostegno ricevuti, poi ha spiegato cosa è successo e infine ha detto “Grazie” ai dottori che gli hanno “letteralmente” salvato la vita con due trasfusioni. “Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”, ha scritto.