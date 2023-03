Fedez racconta il periodo NO e lancia l’appello: “Curate la vostra salute mentale”

Fedez vuota il sacco e spiega il momento difficile che sta attraversando ormai dallo scorso gennaio. “È giusto che vi racconti io quello che è successo”, dice Federico in un video molto toccante in cui non riesce a trattenere le lacrime, ringrazia la moglie Chiara Ferragni per il supporto costante e dà un consiglio importante: “Prendetevi cura della vostra salute mentale”.