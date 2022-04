A due settimane dall’operazione per un raro tumore al pancreas, Fedez ha mostrato la cicatrice. “Non c’è nulla di brutto in una cicatrice se è stato il coraggio a causarla”, ha scritto il cantante a corredo della foto in cui lo si vede davanti allo specchio di casa, senza maglietta, e con un maxi-cerotto sulla pancia. Immancabile il commento/sostegno della moglie, Chiara Ferragni, che ha commentato il post con due cuori rossi.