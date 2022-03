Fedez: “Mi è stato trovato un problema di salute”

Nonostante tutto, Fedez si ritiene fortunato, proprio perché ha accanto delle persone meravigliose: la moglie Chiara Ferragni, i figli Leone e Vittoria, i genitori, gli amici e tante altre persone. Nelle clip, rivolge anche un pensiero a coloro che devono affrontare la sua stessa problematica, ma da soli. È soprattutto per loro che parlerà in modo più dettagliato di quella che definisce, più volte, la sua “nuova avventura”. “Se questo mio racconto può dare conforto anche solo a una persona che, magari, non ha la fortuna di essere circondata da così tanti affetti come me, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità”, dice. “Riesco a conferirgli un senso, cosa che a tratti ovviamente non si riesce a dare”, aggiunge. “Spero di darvi aggiornamenti positivi”, dichiara prima di dare un'importante comunicazione (tramite la sua fondazione, è stato acquistato un “automezzo speciale” che porterà particolari medicinali in Ucraina).