Fedez, Marracash, Vasco e i Pinguini si dividono classifiche e premi FIMI

“Disumano” è un progetto discografico in 20 tracce, in cui Fedez racconta e raccoglie altrettanti capitoli della sua vita, ricco di collaborazioni tra cui quella con l'amico Dargen D’Amico, che a sorpresa sarà tra i Big del Festival di Sanremo 2022 l'anno dopo il debutto all'Ariston di Fedez in coppia con Francesca Michielin nel brano "Chiamami per nome", presente nel disco.