Fedez, la piccola Vittoria sotto osservazione in ospedale: “Sta bene”

I follower di Fedez e Chiara Ferragni sono abituati ad essere coinvolti quotidianamente nella loro vita privata: nelle ultime ore, però, non erano più arrivati aggiornamenti social. Le ultime immagini della piccola Vittoria, in particolare, risalivano a quasi un giorno fa e la mostravano prima in compagnia del fratellino Leone e, poco dopo, intenta a fare l'aerosol.