Fedez, “Forza Gianluca Vialli! Mi ha aiutato durante la malattia”: video

In primo luogo, Fedez si è filmato mentre commenta commosso l’annuncio di Gianluca Vialli, che ha sospeso i suoi impegni con la Nazionale per motivi di salute. Gli ha rivolto un grande in bocca al lupo, “anche pubblicamente”, e con gli occhi lucidi ha spiegato: “Mi è stato molto d’aiuto durante la malattia. Non ci conoscevamo e mi ha dato una forza che nessuno è riuscito a darmi. Mandiamogli energie positive”.