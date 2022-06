Durante le 6 ore di live si sono esibite più generazioni di artisti, dai big alle nuove stelle, che hanno attirato in piazza 20mila persone; molti ospiti hanno ricreato i featuring che hanno segnato i successi di Fedez e J-Ax, in coppia e da soli. Tra questi, Tananai e Mara Sattei per “La dolce Vita”, il Cile per “Maria Salvador”, Stash e Levante per “Assenzio”