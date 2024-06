Fedez e Emis Killa, insieme in console, per lanciare “Sexy Shop”

I due rapper hanno voluto organizzare una grande festa, al Super Club di Milano, ieri sera (giovedì 30 maggio): una vera e propria disco night a fare da countdown alla mezzanotte, il momento in cui la loro “Sexy Shop” sarebbe diventata di tutti. Fedez e Emis Killa hanno fatto coppia anche in console, fino al fatidico momento: “Abbiamo accantonato ogni progetto per fare questa hit. Mi sono innamorato appena l’ho ascoltata”, anticipa Emis Killa. Fedez ha solo una puntualizzazione, prima che “Sexy Shop” risuoni in pista per la prima volta: “Tutti si aspettavano insultassi mia moglie, ma lei è la madre dei miei figli. Mi spiace non averli accontentati”.