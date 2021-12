Fedez e Chiara Ferragni come in Friends: guarda la coreografia di “Sapore”

In poche ore, Fedez e Chiara Ferragni sono però passati dall'interpretare i personaggi di “Friends” a diventare veri protagonisti grazie alla serie tv dedicata a loro e intitolata “The Ferragnez”. Nella serata di ieri, giovedì 2 dicembre, a Milano è andata in scena infatti la première della serie, con un bagno di folla ad accogliere l'artista e l'influencer sul tappeto rosso.