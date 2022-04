Fedez dona alla Croce Rossa un furgone per inviare aiuti in Ucraina

Fedez ha dato il proprio contributo per far fronte all'emergenza umanitaria in Ucraina: attraverso la sua Fondazione ha acquistato un automezzo isotermico per la Croce Rossa Italiana. Con questo veicolo, sarà possibile trasportare medicinali che necessitano di una temperatura particolare durante lo spostamento. Una bella iniziativa che l'artista aveva comunicato subito dopo l'annuncio di un importante problema di salute, che poi si è rivelato essere un tumore neuroendocrino del pancreas. Ora il furgone è arrivato ed è stato consegnato da Fedez in persona.