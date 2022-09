Fedez dona 130mila euro alla sua Rozzano per il nuovo parco dello sport

“Oggi sono particolarmente emozionato”, ha commentato Fedez, “Sono felice di poter sostenere Rozzano, luogo che mi ha visto crescere, perché credo che sia fondamentale non dimenticare mai le proprie radici. E, oggi più che mai, è importante creare degli spazi che permettano alle persone di riunirsi e di stare insieme per ritrovare il valore della socialità. Un parco in cui i ragazzi potranno fare sport e divertirsi. I progetti di riqualificazione urbana sono importanti per portare nuova linfa nelle periferie”.