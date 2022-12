Fedez, Crisi di Stato e il quesito ai fan: “Se faccio San Siro con J-Ax, venite?”

Di certo siamo alla vigilia dell’uscita di “Crisi di Stato”, la nuova canzone di Fedez che arriva dopo il duetto con Salmo in “Viola”. Il brano, prodotto da Simonetta, entra con dolcezza esplodendo in un ritornello frenetico e travolgente, in grado di trasmettere tutto l’amore che l’artista ha riversato nel testo, per entrare in contatto con il suo pubblico di sempre e non solo.