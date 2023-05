Annalisa: nuove certificazioni e "Disco Paradise" con Fedez e gli Articolo 31

Per Annalisa è un periodo d'oro, o meglio, di platino: la cantante ha collezionato il terzo disco di Platino per "Bellissima" e il primo per "Mon Amour". "Oggi giornata indimenticabile", ha scritto la cantante su Instagram, soddisfatta del successo e dell'annuncio del nuovo singolo "Disco Paradise", che per la prima volta la vede collaborare con Fedez e gli Articolo 31.