Fedez, Annalisa e Articolo 31: “Disco Paradise” è la hit più trasmessa della settimana

“Disco Paradise” sta risuonando anche in molti festival ed eventi musicali, dove gli artisti si sono ritrovati in più occasioni per eseguirla dal vivo. J-ax e Dj Jad, intanto, hanno dato il via al loro tour estivo: domani (9) luglio suoneranno ad Alba, in provincia di Cuneo. Chissà se Fedez e Annalisa li raggiungeranno sul palco per cantare insieme la hit del momento.