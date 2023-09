Federico Zampaglione presenta il suo nuovo film in anteprima mondiale in Spagna

La pellicola uscirà in Italia nel 2024. Federico Zampaglione ha già fatto una raccomandazione: “Sconsiglio vivamente la visione a chi di voi non ha familiarità con questo cinema e non ama l’horror più puro e viscerale”. Ha infatti ammesso: “È un film in cui ho lasciato la mia dark side (zona oscura) correre libera, senza limiti e senza compromessi”. A suo dire, i contenuti sono “molto inquietanti”: per questo motivo, The Well è stato inserito nel “girone più spaventoso e dark”, del Sitges Festival.