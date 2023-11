Federico Zampaglione gira il mondo con il nuovo film: “Ma non smetto di fare musica”

La première mondiale è andata in scena poche settimane fa, a Sitges, in occasione del Festival internazionale del cinema fantastico della Catalogna. Poi, la pellicola ha fatto il suo debutto a Hollywood, a Dublino e finalmente in Italia. L’anteprima per il nostro Paese, infatti, si è appena tenuta al Trieste Science+Fiction Festival: “Il lungo e intenso applauso alla fine mi resterà dentro per parecchio tempo”, ha commentato Zampaglione, che ieri era già con la moglie Giglia Marra in Spagna, a Vilagarcía de Arousa, per un altro festival.