Federico Rossi: la versione acustica di “Sol y Mar” e il frutteto di Ana Mena

Il brano è stato scritto in un’ora da Federico e Ana quest’estate, dopo molto tempo che i due cantanti non si vedevano e si tenevano in contatto solo a distanza: “Sei anni fa ci siamo conosciuti in un festival musicale nel Sud della Spagna. Prima eravamo su una barca con tantissimi artisti, poi mi ricordo che abbiamo parlato un po’ di più nel tragitto dal palco all’hotel in cui. Non c’era quasi luce per 6-7 chilometri”, ha spiegato Ana Mena e Federico Rossi ha aggiunto: “Durante il ritorno non c’erano taxi e siamo andati in hotel a piedi. Ci siamo conosciuti e ci siamo tenuti in contatto. Ci siamo sempre stimati come artisti e come persone e quest’estate ci siamo reincontrati e ci siamo ripromessi di fare una canzone molto naturalmente ed è venuta fuori ‘Sol y Mar’, questa chicca un po’ strana e diversa dalle canzoni che abbiamo fatto fino ad ora”.