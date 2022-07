Federico ha condiviso un video dell'accaduto: dopo la partenza sulla tavola da skate, planando sull'acqua non è riuscito a mollare la presa e a evitare lo scontro con una pedana bianca. L'artista ha anche mostrato una foto con il collare cervicale rigido al collo, scrivendo ironicamente: “Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard”.