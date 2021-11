Federico Rossi e Ana Mena: il primo incontro, Sol y mar e i progetti futuri

Federico Rossi e Ana Mena presentano a Radio Italia solomusicaitaliana il loro nuovo singolo “Sol y mar”: i due artisti raccontano come è nata questa collaborazione, sei anni dopo il loro primo incontro, e parlano dei loro progetti futuri in diretta con Mauro Marino e Manola Moslehi. Intanto, proprio durante l'intervista è arrivata la notizia della certificazione di Platino per il brano “Non è mai troppo tardi”, il primo che Federico ha scritto dopo essersi separato artisticamente da Benji.