Federico Baroni e Folcast: ecco “Pur di stare con lei”, nata in 10 minuti

“Pur di stare con lei” è il nuovo singolo del famoso busker Federico Baroni con Folcast, in onda su Radio Italia solomusicaitaliana, ed è il frutto di un featuring spontaneo: tutta la parte rap è nata in soli 10 minuti. “Ci siamo divertiti come due bambini a scrivere questo pezzo, ricordandoci di tutte quelle piccole cose che rendono speciale un rapporto”, spiega il cantante, “Il mio, quello di Dani…o il vostro! Cantatevelo, ballatelo e dedicatelo a quella persona per cui sareste disposti a fare di tutto 'Pur di stare con lei'”.