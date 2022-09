Fast Animals and Slow Kids + Ligabue: Il tempo è una bugia su Radio Italia

I CONCERTI. La band è in procinto di chiudere, con le ultime date in programma, il suo “È GIÀ DOMANI ORA - TOUR”, la serie di appuntamenti live che li ha visti impegnati durante tutta l’estate in giro per la penisola. Il palco è sicuramente il luogo perfetto dove celebrare l’unione tra la loro musica e il pubblico: sudore, stage diving, rock ‘n’ roll e l’urlo liberatorio che non manca mai durante i concerti “SIAMO I FAST ANIMALS AND SLOW KIDS E VENIAMO DA PERUGIA”, urlo che riecheggerà sul palco anche stasera al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) e il 17 settembre ai Giardini del Frontone di Perugia, già sold out.