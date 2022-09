Fast Animals and Slow Kids feat. Ligabue: ecco il video de Il tempo è una bugia

Il tempo è una bugia è scritta dai FASK e Ligabue. "Lavorare fianco a fianco sull’arrangiamento, sulla melodia, sull’utilizzo cosciente delle parole e, più in generale, sulle emozioni che volevamo trasmettere attraverso una canzone è stata un’esperienza che porteremo per sempre con noi", hanno confessato Aimone Romizi, Alessio Mingoli, Jacopo Gigliotti e Alessandro Guercini. "I consigli che abbiamo ricevuto da Luciano ci hanno permesso di guardare da un’altra prospettiva la nostra musica, ci hanno inorgoglito e fatto sentire più sicuri di noi stessi e di questo gli saremo per sempre grati", hanno aggiunto.