Ormai non c’è Sanremo, senza FantaSanremo. Ecco le fantaquotazioni di tutti i 30 cantanti in gara, da Alessandra Amoroso ai The Kolors per andare in ordine alfabetico. Le iscrizioni per il FantaSanremo 2024 si aprono mercoledì 27 dicembre alle 12 e questo è l’elenco dei Big con annesso relativo costo. Ricordiamo che vanno scelti 5 nomi, di cui 1 capitano.