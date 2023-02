FantaSanremo 2023, superati i 4 milioni di squadre: Tananai l’artista più scelto

Restano poche ore per iscriversi al FantaSanremo 2023. L’extra-time per creare la propria squadra di 5 artisti sul sito fantasanremo.com scade alle 15.00 di oggi, martedì 7 febbraio, giorno della prima serata del Festival di Sanremo. Il boom nell’ultima settimana porta le squadre oltre l’incredibile quota di 4 milioni: dal “capitano preferito” Tananai in giù, ecco la lista degli artisti più voluti dai “fantallenatori”.