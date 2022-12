FantaSanremo 2023: da Anna Oxa a Will, tutte le quotazioni dei cantanti in gara

Ormai non c’è Sanremo, senza FantaSanremo. Ecco le fantaquotazioni di tutti i 28 cantanti in gara, da Anna Oxa a Will per andare in ordine alfabetico. E c’è chi come Emma, che il FantaSanremo lo ha già vinto l’anno scorso (come artista che ha totalizzato il maggior numero di punti) e che ha fatto subito la squadra senza spendere tutti e 100 i Baudi disponibili.