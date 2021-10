Facebook si chiamerà... Meta. Ermal risponde così a Zuckerberg

Nei giorni scorsi, intanto, Ermal ha commentato sui social insieme agli ascoltatori di Radio Italia solomusicaitaliana il suo concerto allo stadio di Tirana, che abbiamo trasmesso sia in radio che in televisione. Radio Italia solomusicaitaliana è anche la Radio Ufficiale del tour che segnerà il suo ritorno dal vivo in Italia, con cui il cantautore presenterà l'ultimo disco “Tribù urbana” nei principali teatri: si parte con la data Zero a Jesolo del 26 febbraio 2022, prima del debutto ufficiale con una doppia data a Milano del 2 e del 3 marzo; quindi, i concerti andranno avanti per tutto il mese, fino alla chiusura a Bari del 29 marzo.