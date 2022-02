Fabrizio Moro: “Spero che Sanremo segni una linea nera su questo periodo”

Fabrizio Moro in questi due anni ha scritto molto: il brano “Sei tu” presentato a Sanremo, le canzoni del nuovo album “La mia voce” e il film “Ghiaccio”. L'artista, che si è esibito nel corso della seconda serata del Festival, racconta in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana come è nato il film, la paura per la prima esibizione a Sanremo e la scelta di affidarsi a uno stylist. Moro, che si prepara a incontrare i fan in due eventi speciali, in collegamento con Paoletta ed Enzo Miccio dal Fuori Sanremo Reward di Intesa Sanpaolo dice: “Auguro a tutti di tornare a suonare dal vivo con la spensieratezza di prima”.