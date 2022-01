Fabrizio Moro: Sanremo e il nuovo album di inediti “La mia voce”

Moro ha spiegato di aver scritto “Sei tu” per una persona che, in questo momento così surreale, l'ha salvato dai mostri della depressione. L'artista ha così commentato: “L'amore è l'unica via d'uscita, sempre, per tutti... È l'unica via d'uscita da questo vuoto Interiore creato dalla mancanza di certezze, dalla mancanza di abbracci, dal dubbio del domani, dalla mancanza di lavoro, dalla pandemia, dalla rabbia sociale, dall’angoscia che ci viene a bussare alle 5.00 del mattino. L'amore è l'unica via d'uscita, inutile girarci intorno”.