Fabrizio Moro: nuovo singolo, nuovo album, nuovo tour e nuovo film

Il cantante ha spiegato come sta vivendo questo momento, scrivendo: “Quando sei in tour, capiti in dei posti dai quali non vorresti più scappare. Incontri persone che ti sembra di conoscere da sempre. A volte mangi quello che capita e ti bevi un sacco di vino. Dormi poco, ti perdi nei tramonti e fumi nei parcheggi degli autogrill. Certe mattine, appena apri gli occhi, per i primi 10 secondi non sai in che posto ti trovi, in quale albergo, in quale città… A me però sembra sempre di stare a casa, e quei 10 secondi di smarrimento che avverto appena mi riconcilio col mondo, rappresentano il caos interiore che mi tiene da sempre in vita”, poi ha regalato qualche anticipazione su cosa succederà nei prossimi mesi.