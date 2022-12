Fabrizio Moro instancabile: annunciato il suo nuovo tour

Fabrizio Moro ha appena concluso “La Mia Voce Tour 2022”, che ha compreso due date di cui Radio Italia solomusicaitaliana è stata radio ufficiale; gli ultimi concerti si sono tenuti il 18 dicembre al Forum di Assago a Milano e il 21 dicembre al Palazzetto dello Sport di Roma. Nonostante gli intensi mesi appena trascorsi, che l’hanno visto suonare in tutta Italia, il cantante è già pronto per rimettersi in pista.