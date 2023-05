Fabrizio Moro: il singolo “Dove” accompagna l'uscita del nuovo EP

Il cantautore romano ha raccontato con queste parole il suo nuovo singolo: “Credo che il brano “DOVE” abbia il testo, tra gli ultimi che ho scritto, che mi rappresenta di più. È un punto di vista sulla vita perché spesso mi sono messo in movimento per trovare un punto di arriva anche se un punto di arrivo non ce lo avevo, non esisteva. Soprattutto nei momenti di disperazione, non sapevo dove andare”.