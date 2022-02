Fabrizio Moro e le lettere scritte ai figli durante la pandemia

Negli ultimi due anni, Fabrizio Moro ha scritto molto e non solo per lavoro: ha infatti scritto delle lettere ai figli, Libero (del 2009) e Anita (del 2012), per raccontargli le sensazioni e i pensieri del periodo. Non gliele ha ancora consegnate. Gliele darà quando saranno più grandi, affinché abbiano “un ricordo più compiuto del loro papà”. A confessarlo è lo stesso cantautore nella video-intervista #atupertu, con la redazione di Radio Italia solomusicaitaliana.