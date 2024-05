Fabrizio Moro: come promesso, ecco il nuovo singolo "Maledetta estate"

Fabrizio Moro ha mantenuto la promessa fatta a fine aprile: "Maledetta estate", il suo nuovo singolo, uscirà venerdì 10 e sarà in onda su Radio Italia solomusicaitaliana. "Ancora pochi giorni e ve la faccio ascoltare", aveva infatti scritto riferendosi alla canzone che anticiperà il suo prossimo album, interamente scritto nel monolocale che l'ha visto trasformarsi in un affermato cantautore; da un mese a questa parte, Fabrizio è appunto tornato "alle origini", ossia nel primo appartamento in cui ha vissuto e dove ha firmato alcuni dei suoi brani più celebri, da “Pensa” ed “Eppure mi hai cambiato la vita”, due delle canzoni con cui ha partecipato al Festival di Sanremo, fino a “Libero”, uno dei pezzi che considera più rappresentativi di sé.