Fabrizio Moro al cinema col film Ghiaccio 2 giorni dopo il suo Sanremo 2022

Il primo film di Fabrizio Moro “Ghiaccio” sarà al cinema dal 7 al 9 febbraio, due giorni dopo la finale del Festival di Sanremo 2022 in cui è in gara con la canzone “Sei tu”. Per il cantautore romano, il nuovo anno inizia in modo esplosivo. Ecco le sue parole, insieme a quelle del co-regista e amico Alessio De Leonardis e a quelle del campione della boxe Giovanni De Carolis.