Fabrizio Moro, “A Sanremo 2022 con i mocassini tagliati”: ecco perché

Qual è il tuo primo bilancio dopo il Sanremo con “Sei tu” e l’uscita al cinema del film “Ghiaccio”?

In questo momento sono molto confuso, abbiamo lavorato tanto, siamo stati chiusi in studio due mesi per registrare la colonna sonora del film ‘Ghiaccio’, poi è accaduto tutto in fretta dopo due anni in cui eravamo rimasti chiusi in casa. Essere premiato per il miglior testo è stata una grande soddisfazione, ma ancor di più vedere il mio primo film in testa al botteghino. Senza Alessio De Leonardis, co-sceneggiatore e co-regista, e senza gli attori Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni il film oggi non sarebbe così. È successo tutto in tempi record. Abbiamo scritto la sceneggiatura in un mese e in pochissimo tempo è partito tutto, dalla produzione alla distribuzione ai casting, nel cinema non succede mai