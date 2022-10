Fabri Fibra si sdoppia nel video in b/n di “Caos” con Madame e Lazza

Si avvicina nel frattempo la chiusura del tour che ha portato Fibra in giro per l’Italia durante tutta l’estate e in questi primi giorni di autunno. L’ultimo appuntamento in agenda è il 22 ottobre a Brescia (Dis_Play) dove Fabri Fibra e il suo fidato dj Double S ripercorreranno i successi che hanno segnato i 20 anni di carriera del rapper italiano a partire da “Dalla A alla Z” e “Applausi per Fibra” passando per “Pamplona” e “Tranne te” fino agli ultimi brani.