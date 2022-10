Fabri Fibra scatena il Caos in radio con Madame e Lazza, oltre che in tour

Il brano è in onda su Radio Italia solomusicaitaliana da oggi, venerdì 30 settembre 2022. Ecco cosa rappresenta per Fabri Fibra: “Quella sensazione che provi quando sei lontano da quello che ti fa stare bene, che sia una persona, una passione, nel mio caso la musica”, spiega la nota stampa, “Dopo anni di assenza dalle scene, avevo bisogno di tornare per mettere fine a quel caos interiore”.