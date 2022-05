Fabri Fibra: dopo 20 anni, “Turbe Giovanili” torna al top delle classifiche

Tra i primi posti della classifica diffusa ogni settimana dalla FIMI, infatti, troviamo sia il primo che l’ultimo album di Fabri Fibra: “Turbe Giovanili”, ripubblicato venerdì 6 maggio per celebrare i 20 anni dalla sua uscita, è in sesta posizione, seguito proprio da “Caos”, il lavoro più recente che invece ha segnato il ritorno del rapper in questo 2022. Il primo disco della sua carriera, riproposto oggi in versione CD, vinile e deluxe, è inoltre in vetta ai vinili più acquistati dell’ultima settimana.