Fabri Fibra con Maurizio Carucci: il senso di smarrimento nel brano Stelle

Intanto Fabri Fibra è pronto a tornare in tour con il “Caos Live, Festival 2022”, che lo vedrà impegnato durante tutta l’estate e che prenderà il via il 6 luglio da Lugano. Ma non è tutto: sono infatti già stati annunciati i primi appuntamenti previsti per il prossimo autunno. Ad esempio, l'1 ottobre l'artista si esibirà a Napoli, il 3 a Firenze.