Fabri Fibra chiude l’anno sul palco: i nuovi concerti

“Non so se hai già sentito chi è arrivato in città… “, ha scritto Fibra dando l'annuncio e citando “Sulla Giostra”, la canzone in cui ha collaborato con Neffa e che è contenuta nell’album multiplatino “Caos”. Lo “Showcase Club Tour 2022” del rapper partirà il 19 novembre dal Cromie di Castellaneta (Taranto) e si chiuderà il 29 dicembre al Cim1 Music Festival di Sestola (Modena).